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Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı

Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı

Şefler tarafından yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur bu akşam eleme adaylarından biri oldu. Masterchef Rabia'nın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Rabia Nur kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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MasterChef Rabia Nur, sevilen yarışmada bu hafta yedeklerden ana kadroya seçilen isim oldu. Şefler tarafından ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur’un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aslen Rizeli olan Rabia Nur yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir? MasterChef’te ana kadroya seçilen Rabia Nur kaç yaşında ve nerelidir?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan Rabia Nur’un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. MasterChef Türkiye’de yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur, hırslı ve sempatik yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Rabia Nur kimdir? MasterChef’te ana kadroya seçilen Rabia Nur kaç yaşında ve nerelidir?

Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999, İstanbul doğumludur. Aslen Rizelidir. Bu yaşına kadar aşçılık alanın yer almıştır.

Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi mezunudur. Üniversiteyi Nişantaşı üniversitesi aşçılık bölümünde okumuştur. Şuan Dream Group şirketinde çalışıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Masterchef'te olduğunu belirten Rabia Nur Çamurlu, "Burada olmak hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol." ifadelerinde bulunuyor.

MasterChef Türkiye 2021 kadrosuna yedeklerden seçilme başarısını gösteren Rabia Nur Çamurlu’nun Instagram adresi merak ediliyor. Rabia Nur Çamurlu, Instagram’da ‘rabianurcmrl’ kullanıcı adıyla yer alıyor ve 19,7 bin takipçisi bulunuyor.

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