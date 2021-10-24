BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  POLİTİKA

Yeni siyasi parti geliyor! BBP'den ayrılan Milli Yol Hareketi'nin kuruluş tarihi belli oldu: İlk olacak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yeni siyasi parti geliyor! BBP'den ayrılan Milli Yol Hareketi'nin kuruluş tarihi belli oldu: İlk olacak

BÜYÜK Birlik Partisi'nden (BBP) ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, kasım ayında Ankara'da yapacakları toplantıda karar çıktığında partileşeceklerini, bunun için Ankara'da 5 katlı bir bina da tuttuklarını söyledi.

Abone ol

BBP'den ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, Kahramanmaraş'ta düzenlediği bir programla halkla buluştu. Bir düğün salonunda geçekleşen programda konuşan Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesi, herkese hesap verebilen, adalete güvenin olduğu bir sistemin gelmesi gerektiğini söyledi.

Ülke yönetiminin de şeffaf olması gerektiğini ifade eden Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.


"Umutsuzluğa gerek yok"
Bugüne kadar 60'ın üzerinde il gezdiklerini ve gittikleri yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını ifade eden Remzi Çayır, "Millet mertliğe, dürüstlüğe, insanlığa, adalete susamış. Millet 'Birisi çıksa da bir gerçeği söylese ve gerçeği bu toplumla buluştursa. İşte o insanlar biziz. Umutsuzluğa gerek yok. Tayyip beyden sonra ne mi olurmuş? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.


"Hiç usanmayacağız"
Çayır "Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir rüyam var, bir hayalim var' dediği bir yolculuğu vardı, o yolculuğu tamamlamak üzerimize farz. O yolu yürümek ve onun ideallerini devlete ulaştırmak için sizin yardımınızla, sizin desteğinizle yürüyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Hiç usanmayacağız, her kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzu kimse kesemeyecektir Allah'ın izniyle." dedi.

İlgili Haberler
BBP'de deprem! Yeni partinin ismi belli oldu BBP'de deprem oldu! Partinin ağır topları istifa ettiler, yeni parti kuracaklar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu: Yüzde 17'lik kesim...
Foto Galeri AK Parti anketinden çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'a sunuldu: Yüzde 17'lik kesim... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan asgari ücret kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan asgari ücret kararı
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Denizli'de küçük çocuğun midesinden 17 tane çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı: Çok tehlikeli bir durum
Denizli'de küçük çocuğun midesinden 17 tane çıkarıldı! Doktorlar şaştı kaldı: Çok tehlikeli bir durum
Sıfır araba fiyatları güncellendi yeni fiyat listesi cep yaktı
Sıfır araba fiyatları güncellendi yeni fiyat listesi cep yaktı
Masterchef Rabia Nur nereli kaç yaşında Rabia Nur Çamurlu kimdir?
Masterchef Rabia Nur nereli kaç yaşında Rabia Nur Çamurlu kimdir?
Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu
Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu