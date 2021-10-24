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Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş tabanca ile öldürüldü, 5 kişi yaralandı.

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Olay, Tomarza ilçesi İmamkullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Göktaş ile Gökkaya aileleri miras nedeniyle tartıştı, çıkan kavgada bıçak ve silahlar kullanıldı. Kavgada Bayram Gökkaya (40) ile kardeşi Selim Gökkaya (35) tabanca ile vurularak öldürüldü, Elife Gökkaya da yaralandı. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ve Hasan Gökkaya ise bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. İsmail Göktaş, Emre Göktaş, Soner Göktaş ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, Hasan ve Elife Gökkaya ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, mahallede giriş ve çıkışı kapattı.

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