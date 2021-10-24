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TEM Sakarya mevkiinde 15'ten fazla araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TEM Sakarya mevkiinde 15'ten fazla araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15’ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara istikametine ulaşım kapandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15’ten fazla araç birbirine girdi.

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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