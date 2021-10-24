Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: Yaptırım uygulansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararının yankıları sürüyor. Almanya'da siyasi partiler, Erdoğan'ın kararına tepki gösterirken, Türkiye'ye yaptırım çağrısı yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da bulunduğu 10 Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi' ilan etmesi’ne Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bild gazetesi, bu durumun Alman politikacılar arasında rahatsızlığa yol açtığını ifade ederken, sert bir şekilde kınanma çağrısı yapıldığını duyurdu.

Bild’in aktardığına göre, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partili Claudia Roth ise Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep etti.

Roth, açıklamasında, “Erdoğan’ın kendisini eleştirenlere karşı vicdansız tutumu hiçbir engel tanımıyor” ifadesinde bulunurken, Erdoğan’ın 'otoriter çizgisine' uluslararası arenada karşı çıkılması gerektiğini savundu.

Roth ayrıca, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınmasını ve savunma ürünleri ihracatının durdurulmasını talep etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.

Roth Türkiye karşıtı olarak biliniyor

Avrupa Parlamentosu'ndaki görevinden bu yana Roth, Avrupa Birliği'nin "Türkiye'yi uzak tutma kararlılığını" düzenli olarak eleştirdi. 1995'te, Başbakan Tansu Çiller'in Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği'nin bir koşulu olarak insan hakları reformlarını hayata geçirme becerisine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Roth, Haziran 2013'te polis, Gezi Parkı'nı boşaltmak için müdahale ettiğinde Taksim Meydanı çevresindeydi ve güvenlik görevlilerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenenler arasındaydı.