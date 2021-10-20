Fatih Altaylı’dan 'Kavala derhal serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 büyükelçiye: Kesin sesinizi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerine tepki gösterdi.

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ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülke büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Skandal çağrıya Habertürk yazarı Fatih Altaylı da tepki gösterdi. Açıklamaların "Batı ajanları" algısına hizmet ettiğini söyleyen Altaylı, "Siz Türkiye’de bu “kafanın” daha uzun süre iktidar olmasını istiyorsunuz. Çünkü böylesi sizin daha çok işinize geliyor. " dedi.

"Çünkü böylesi sizin daha çok işinize geliyor"

"Büyükelçiler işine baksın" başlıkı yazısında Altaylı, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de aklı başında hemen herkes Osman Kavala’nın ve benzer suçlarla itham edilen pek çok kişinin yargılanmasından ama asıl olarak tutuklu yargılanmasından rahatsız. Bununla ilgili tepkilerimizi de çok şükür gösteriyoruz. Etkisi fazla olmuyor ama sonuçta bir mücadele ve Türkiye’de demokrasiden yana olanlar ile olmayanlar arasındaki bu mücadele sürüyor ve sürecek.

Sizin bu açıklamalarınızın, sizin bu hadsiz müdahale girişimlerinizin bu mücadeleye tek kör kuruşluk katkısı olmuyor. Tam aksine bu mücadeleye zarar veriyorsunuz. Demokrasi için, insan hakları için, düşünce özgürlüğü için uğrayanların “Batı ajanları” olduğu yolunda oluşturulmak istenen algıya hizmet ediyorsunuz. Bu eylemlerinizin tek faydası özgürlük karşıtlarına oluyor. Onları güçlendiriyor, onların işine geliyor, onlara söylem gücü veriyor. Siz Osman Kavala’nın hapisten çıkmasını değil, hapiste daha uzun kalmasını sağlıyorsunuz.

Peki siz bunu öngörmeyecek kadar şuursuz musunuz! Hiç zannetmiyorum. Yaptığınız eylemin etkisinin ne olacağını benden, bizden daha iyi biliyorsunuz. Anlamıyor muyuz zannediyorsunuz? Siz Türkiye’de bu “kafanın” daha uzun süre iktidar olmasını istiyorsunuz. Çünkü böylesi sizin daha çok işinize geliyor. Böyle bir Türkiye’yi daha kolay dışlıyor, daha kolay köşeye sıkıştırabiliyorsunuz. O yüzden biraz susun. Daha doğrusu kesin sesinizi. Biz eninde sonunda kendi göbeğimizi keseriz. Siz işinize bakın."