BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siverek’te feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siverek’te feci kaza: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde takla atan araçta bulunan 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Siverek-Viranşehir karayolu kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında 17 yaşındaki Ümit Safi’nin kullandığı 63 B0561 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücünün 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Safi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan diğer kardeşi Abdüsselam Safi (14) ve Eyyüp Ensar Çetiz (9), kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı çocuklar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Çocukların ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin babalarının Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Tatlıcak Camii'nin imam hatibi olduğu ve ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya akraba ziyaretine geldiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı
Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı
Kulislere düştü! Olası bir kapatma durumunda HDP bu 4 partiden birine geçiş yapacak
Kulislere düştü! Olası bir kapatma durumunda HDP bu 4 partiden birine geçiş yapacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babası ile telefonda görüştü
Diyanet personel alımı 2021 başvuru takvimi ne zaman?
Diyanet personel alımı 2021 başvuru takvimi ne zaman?
İkinci el online oto pazarında dikkat çeken değişim ilan sayısı azaldı fiyatlar yükseldi
İkinci el online oto pazarında dikkat çeken değişim ilan sayısı azaldı fiyatlar yükseldi
e-Devlet'te yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
e-Devlet'te yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
Kabe'de aralıksız saf tutuldu Türkiye'deki acenteler umutlandı
Kabe'de aralıksız saf tutuldu Türkiye'deki acenteler umutlandı
Bakan Hulusi Akar açıkladı! Bedelliden kaç milletvekili yararlandı? Son üç yıl içinde...
Bakan Hulusi Akar açıkladı! Bedelliden kaç milletvekili yararlandı? Son üç yıl içinde...
Almanya Başbakanı Angela Merkel emeklilik sonrası ne yapacak?
Almanya Başbakanı Angela Merkel emeklilik sonrası ne yapacak?