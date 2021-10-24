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İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan adı açıklanmayan bir ülkeye 'gizemli' ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan adı açıklanmayan bir ülkeye 'gizemli' ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın adı açıklanmayan bir ülkeye "güvenlikle" alakalı konuları görüşmek üzere 4 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

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Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi.

Gantz'ın ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtilirken, Savunma Bakanı'nın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin İsrail'e döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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