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Boş sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boş sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç saniye saniye kamerada

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta tek başına yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı.

Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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