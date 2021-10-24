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İstanbul'da feci kaza! Zırhlı polis aracı 6 araca çarptı: Bomba gibi patladı

İstanbul'da feci kaza! Zırhlı polis aracı 6 araca çarptı: Bomba gibi patladı

İSTANBUL'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan zırhlı polis aracı önce kaldırımdaki ağaca vurdu. Ağacı yerinden söken zırhlı araç, yolda seyir halindeki 6 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza saat 10.30 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye görev yerine gittiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı polis aracı 'Ejder' önce kaldırıma çıkarak kaldırımdaki ağaca vurdu. Ağacı yerinden söken zırhlı araç tekrar yola çıkarak seyir halindeki 6 araca vurarak orta refüje çıktı. Kazada iki otomobil tamamen hurdaya dönerken toplam 6 araçta hasar meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.   Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.  


"Bomba gibi patladı"
Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları; "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum, bomba gibi patladı arkada" şeklinde anlattı. Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise; "Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. 

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