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Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu

Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na Türkiye bu yıl da katılmayacak.

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Her yıl geleneksel olarak şarkıların yarıştığı Eurovision, bu yıl İtalya’nın Torino kentinde yapılacak. İtalya’da gerçekleşecek olan yarışmaya dair ayrıntıları açıklandı. Yarışmanın finali mayıs ayının ikinci haftasında İtalya'nın PalaOlimpico adlı stadyumda gerçekleştirilecek.

Ülkemizde yeniden gündem olan yarışmaya Türkiye’nin katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Son olarak İtalya'yı temsil eden müzik grubu Maneskin’in kazandığı yarışma için Türkiye görüşmelerini sürdürüyordu. 2013 yılında puanlama sistemindeki adaletsizliği gerekçe göstererek yarışmadan ayrılan Türkiye, bu yıl da Eurovision’da yer almayacak.


"Ne olur bilemem"
Dönemin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision'un başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.


Türkiye Eurovision'a son katıldığı yılda 7. olmuştu
Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo ''Love Me Back'' adlı şarkıyla 112 puan alarak 7'nci oldu.

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