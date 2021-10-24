Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı
BURSA'da bir dernekte düzenlenen mezatta açık arttırmaya çıkan yumurtayı almak için kıyası mücadele verdiler.
Yıldırım ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Kuş meraklıları buraya gelip beğendiği kuşu almak için bir biriyle kıyasıya yarışıyor.
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Mezatta çıkan kuşlar 20 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
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Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor.
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Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için bir biriyle kıyasıya yarıştı.
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