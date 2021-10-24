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Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

BURSA'da bir dernekte düzenlenen mezatta açık arttırmaya çıkan yumurtayı almak için kıyası mücadele verdiler.

Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

Yıldırım ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Kuş meraklıları buraya gelip beğendiği kuşu almak için bir biriyle kıyasıya yarışıyor. 

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Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

Mezatta çıkan kuşlar 20 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor.

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Bursa'da açık arttırmaya çıkarıldı! Kıyası mücadele verdiler: İlk defa gören şaştı kaldı

Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için bir biriyle kıyasıya yarıştı.

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