BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Diyanet'in 'baby shower' çıkışı olay oldu: Güya mevlit dinleyince helal oluyor,

Diyanet'in 'baby shower' çıkışı olay oldu: Güya mevlit dinleyince helal oluyor,

Son günlerde gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu sefer de 'Baby shower' partilerine ilişkin yorum geldi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen birçok soruya yanıt veriyor. Başkanlığın yaptığı bazı açıklamalar, gündem oluyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in katıldığı bir programda yeni moda baby shower partilerle ilgili sözleri gündem oldu. Diyanet'in iki numaralı ismi, Ağrı'da 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' konferansına katıldı. Burhan İşliyen burada yaptığı konuşmada, 'insanlarda servet biriktirme çılgınlığının başladığını' ifade etti.

'Baby shower' adı verilen organizasyonların yaygınlaştığına dikkati çeken İşliyen, "Dindar insanlar bir araya geliyor, bu 'Baby shower' dedikleri organizasyonların giriş bileti 2 bin 500 lira, asgari ücret ise 2 bin 744 lira civarında. 2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin. Dışarıya çıkacaksın bir adamın 5 nüfusuna bakmak için bir ay boyunca kan ve ter içerisinde çalıştığı kadar bir ücret ödeyip çıkacaksın." dedi.

Baby shower nedir?

Baby shower, doğuma kısa bir süre kala yapılan ve anne adayına maddi ve manevi destek olmak amacıyla düzenlenen organizasyonu ifade ediyor.

İlgili Haberler
Diyanet'in 'baldızla zina' fetvası ortalığı karıştırdı! Baldızla zina nikaha zarar vermez
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var
Foto Galeri Günlük 600 TL kazanıyorlar! Aydın'da bu iş için beli kırılan, kör olan var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Sıfır araba fiyatları güncellendi yeni fiyat listesi cep yaktı
Sıfır araba fiyatları güncellendi yeni fiyat listesi cep yaktı
Masterchef Rabia Nur nereli kaç yaşında Rabia Nur Çamurlu kimdir?
Masterchef Rabia Nur nereli kaç yaşında Rabia Nur Çamurlu kimdir?
Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu
Resmen açıklandı! Türkiye’nin Eurovision 2022 kararı belli oldu
TEM Sakarya mevkiinde 15'ten fazla araç birbirine girdi
TEM Sakarya mevkiinde 15'ten fazla araç birbirine girdi
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan adı açıklanmayan bir ülkeye 'gizemli' ziyaret
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan adı açıklanmayan bir ülkeye 'gizemli' ziyaret
Masterchef Hasan'ın sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?
Masterchef Hasan'ın sevgilisi Doktor Hülya Acar kimdir kaç yaşında?