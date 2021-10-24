Emre Büber evli mi boşandı mı oğlunun annesi kimdir?

Masterchef 2021'nin iddialı ve dikkat çeken konuşmaları ile sivrilen yarışmacısı Emre Büber bu akşam eleme adayları arasında. 26 yaşında, aslen Konyalı fakat uzun yıllar Avusturya'da kaldı ve yarışmaya katılmak için Türkiye'ye döndü. Bir çocuk babası olan Emre Büber evli mi, eşi kimdir?

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MasterChef Emre Büber, yarışmada başarılı tabaklar hazırlayıp şeflerin ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Rakiplerine karşı yardımsever tavrı, aksanı ile dikkat çeken MasterChef Emre Büber’in hayat hikayesi izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Emre Büber kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Masterchef Emre'nin merak edilen biyografisi…

MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969’da Avusturya’ya gitmiştir. Emre de Avusturya’da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye’ye gelip okuluna devam etmiştir.

Avusturya’da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver’la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya’da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya’ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş.

MasterChef ana kadrosuna giren Emre Büber, ileride bir çiftlik restoranım olmasını, insanlara ürün değerini göstermek istediğini ve şuan MasterChef’te hedefim finalde yarışmak olduğunu söyledi.

Ana kadroya giren MasterChef Emre Büber’in sosyal medyada kullandığı hesaplar merak ediliyor. MasterChef Emre Büber, Instagram’da “emres.kitchen” kullanıcı adıyla yer alıyor. Yaptığı yemekler ve günlük hayatında paylaşımların olduğu hesabının şu an 18 bin takipçisi bulunuyor.

MasterChef 2021 ana kadrosuna giren Emre Büber, ilk eleme turunda mantarlı bıldırcın yemeği yapmıştır ve jürilerin takdirini kazandı. Üç eve oyu alarak düello turuna kalan Emre Büber, Mert Özen ve Mustafa Ozan ile yarıştı. Bu turda istenen yemek etli yaprak sarma idi. Verilen süre sonunda şeflerin verdiği karar MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk oldu. Bu turu Emre Büber ve Mustafa Ozan birlikte geçti ve ikili final turuna kaldı.

MasterChef Emre Büber, final turunda üçüncü grupta mücadele etti. Bu grupta beşinci günde yarışmacılardan fish and chips yapmaları istendi. İlk turda Emre Büber ile birlikte Melis, Atakan, Nejdet, Rabia ve Yiğit yaratıcılık oyununa geçti. Bu bölümde verilen ana ürün bamya ile gecenin en yaratıcı tabağını çıkaran Emre Büber oldu. Böylece Emre Büber, MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna katılan 15. yarışmacısı oldu