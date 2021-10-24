BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  DÜNYA

Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı

ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinin AUKUS işbirliği ilan etmelerinin ardından bölgede sular durulmuyor. Çin ve Rus savaş gemilerinin Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.

Abone ol

ÇİN ve Rus donanmalarına ait savaş filosunun Japonya'nın güneyinde seyrettiğini açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre ilk olarak Koçi eyaletinin güneyinde saptanan Çin ve Rusya donanma unsurları güneybatıya doğru seyretti. Kagoşima eyaleti ile Tanegaşima Adası arasına ilerleyen filo Osumi Boğazı'ndan geçerek Doğu Çin Denizi'ne yöneldi.

Filonun ilerlemesi sırasında Çin'in Renhai sınıfı güdümlü füze destroyerinden bir helikopterin havalandığı ve Nagazaki açıklarında seyretti. Akabinde havalanan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş jetlerinin uyarıları sonrası helikopter havalandığı noktaya indi. Helikopterin Japonya hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Çin ve Rus savaş gemileri birlikte ilk kez Osumi Boğazı'ndan geçti. Uluslararası seyrüsefer için kullanılan dar boğazdan savaş gemileri dahil yabancı gemilerin geçişinin yasa dışı olmadığı kaydedildi.

Çin ve Rusya donanma unsurları hafta başında Japonya'nın kuzeyindeki Honşu ile Hokkaido bölgeleri arasında kalan Tsugaru Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Savaş gemileri dahil yabancı gemilerin Tsugaru Boğazı'ndan da geçişinin yasa dışı olmadığı bildirilmişti.

Ulusal basında hafta başı ve sonunda Japonya'nın hem kuzey hem de güneyinde seyreden yabancı savaş filolarının Japon Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği bilinen Çin ve Rusya donanmalarından bir kısım unsurlar olabileceğine işaret edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Yeni siyasi parti geliyor! BBP'den ayrılan Milli Yol Hareketi'nin kuruluş tarihi belli oldu: İlk olacak
Yeni siyasi parti geliyor! BBP'den ayrılan Milli Yol Hareketi'nin kuruluş tarihi belli oldu: İlk olacak
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var
Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgasında kan aktı! Ölüler ve yaralılar var
Diyanet'in 'baby shower' çıkışı olay oldu: Güya mevlit dinleyince helal oluyor,
Diyanet'in 'baby shower' çıkışı olay oldu: Güya mevlit dinleyince helal oluyor,
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
Meral Akşener söz verdi! Amasız fakatsız hayata geçireceğiz
İstanbul'da fırıncılar kararı beklemeden ekmeğe zam yaptı: Vatandaşın tepki vereceğini düşünmüyorum
İstanbul'da fırıncılar kararı beklemeden ekmeğe zam yaptı: Vatandaşın tepki vereceğini düşünmüyorum
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Emre Büber eşi ve çocuğu kimdir? Masterchef Emre ailesi aslen nereli?
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Bursa'da fabrikada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı