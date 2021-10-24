Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı

ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinin AUKUS işbirliği ilan etmelerinin ardından bölgede sular durulmuyor. Çin ve Rus savaş gemilerinin Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptıkları bildirildi.

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ÇİN ve Rus donanmalarına ait savaş filosunun Japonya'nın güneyinde seyrettiğini açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre ilk olarak Koçi eyaletinin güneyinde saptanan Çin ve Rusya donanma unsurları güneybatıya doğru seyretti. Kagoşima eyaleti ile Tanegaşima Adası arasına ilerleyen filo Osumi Boğazı'ndan geçerek Doğu Çin Denizi'ne yöneldi.

Filonun ilerlemesi sırasında Çin'in Renhai sınıfı güdümlü füze destroyerinden bir helikopterin havalandığı ve Nagazaki açıklarında seyretti. Akabinde havalanan Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş jetlerinin uyarıları sonrası helikopter havalandığı noktaya indi. Helikopterin Japonya hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Çin ve Rus savaş gemileri birlikte ilk kez Osumi Boğazı'ndan geçti. Uluslararası seyrüsefer için kullanılan dar boğazdan savaş gemileri dahil yabancı gemilerin geçişinin yasa dışı olmadığı kaydedildi.