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Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi

MARMARA Denizi açıklarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan bölgede çatışan iki gemi demirletildi.

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UKRAYNA'nın Yuzhny Limanı'ndan Çin'in Zhangjiacang (Şangay) Limanı'na giden 299 metre boyundaki demir cevheri yüklü Panama bayraklı 'Benitamou' isimli gemi ile Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan Mısır'ın Tunus Limanı'na giden 172 metre boyundaki buğday yüklü Barbados Adaları bayraklı 'BC Vanessa' isimli gemi saat 06.10'da Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi arasında kalan Doğanaslan mevkisinde çatıştı.

Gemi kaptanlarının durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bildirmesi üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye römorkörler sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler BC Vanessa'nın baş tarafından Benitamuo'nun ise iskele bordasındaki 4 numaralı ambar hizasından hasar aldığını, ilk belirlemede can kaybı olmadığını ve çevre kirliliği tespit edilmediğini rapor etti.

Her iki gemi kazanın ardından güvenli bölgelere demirletildi.

Ekipler gemilerde sörvey işlemlerini gerçekleştirip dalgıçların yardımıyla su altı kontrolleri yapacak. Kurtarma uzmanlarınca hazırlanacak rapor sonrasında da Çanakkale Liman Başkanlığı gemilerin seyir durumları hakkındaki kararını verecek.

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