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Azerbaycan'daki Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor

Azerbaycan'daki Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor

AZERBAYCAN, işgalden kurtarılan topraklarda yapılan ilk büyük projenin açılışı için gün sayıyor. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılıp konuşma yapacağı törenle hizmete girecek.

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AZERBAYCAN'ın işgalden kurtarılan Fuzuli şehrine Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla bir havalimanı yapıldı. 14 Ocak'ta temeli atılan 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip havalimanı 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Başkent Bakü ile Fuzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.

İlk karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan için

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalden kurtarılan topraklara ilk resmi ziyareti gerçekleştiren devlet lideri olmuştu. Fuzuli Uluslararası Havalimanı da 26 Ekim'de Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Havalimanındaki ilk resmi karşılama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenecek.

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.
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