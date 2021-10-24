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HABER /  POLİTİKA

Kabine toplantısının gündeminde koronavirüs ve dış gelişmeler var

Kabine toplantısının gündeminde koronavirüs ve dış gelişmeler var

Kabine Toplantısı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olması bekleniyor. Yeni vaka ve can kayıplarının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam ilan edeceğiz" dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu toplantıda ele alınacak.

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak ve bu ayın sonunda İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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