BIST 1.480
DOLAR 9,60
EURO 11,19
ALTIN 553,56
HABER /  GÜNCEL

Sel suları Bozkurt'u yine esir aldı!

Şiddetli yağış Bozkurt'un sokaklarını yeniden sular altında bıraktı. Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Abone ol

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Twitter'in kurucusundan korkutan sözler: ABD'den başlayıp dünyaya yayılacak
Azerbaycan'daki Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor
Azerbaycan'daki Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor
Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı
Masterchef Rabia kaç yaşında elendi mi Mehmet Şef'ten iş teklifi almıştı
TURKOVAC yüzlerce gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
TURKOVAC yüzlerce gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Emre Büber evli mi boşandı mı oğlunun annesi kimdir?
Emre Büber evli mi boşandı mı oğlunun annesi kimdir?
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Türkiye'den iki şehir konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler arasında ilk 10'a girdi
Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi
Marmara Denizi'nde çatışan iki yük gemisi demirletildi
Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı
Çin ve Rus savaş filosu Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçiş yaptı
Türk-İş işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi
Türk-İş işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz
Türkiye'den SİHA sipariş eden Kırgızistan'tan ABD'ye soğuk duş: İzin vermeyeceğiz