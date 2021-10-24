Fenerbahçe Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda tribünlere giden Fenerbahçeli futbolcular yuhalanırken, "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. mağlubiyetini alan Vitor Pereira'nın öğrencileri 19 puanda kaldı. 7 maçtır mağlup olmayan Bülent Korkmaz'ın ekibi ise puanını 20'ye çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Maçta sessizliği 75. dakikada Galatasaray'ın Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba bozdu. Sarı-lacivertliler bu gole 80. dakikada Serdar Dursun'la cevap verdi ancak konuk takım 90+3'te Efkan Bekiroğlu ile bir kez daha öne geçti ve maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından 19 puanda kalırken Alanyaspor ise 20 puana yükseldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri önümüzdeki hafta Konyaspor'a konuk olacak. Bülent Korkmaz'ın ekibi Göztepe'yi ağırlayacak.

"Yönetim istifa" tezahüratları! Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden, "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Taraftarlar tribünlere giden Fenerbahçeli futbolcuları yuhalarken, "Buradan gidin" tezahüratları yaptı.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

75. dakikada Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1

89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Alanyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 1 - 2 :Alanyaspor

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım Sangare (Dk. 72 Crespo), Gustavo, Zajc (Dk. 71 Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Pelkas (Dk. 81 Mesut Özil), Rossi (Dk. 71 Valencia), Serdar Dursun

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Umut Güneş, Novais (Dk. 74 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca (Dk. 82 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 90 Leroy Fer), Davidson (Dk. 90 Oğuz Aydın), Diedhiou

Goller: Dk. 75 Emre Akbaba, Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 80 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Zajc, Dk. 85 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Novais (Aytemiz Alanyaspor)