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Ukraynalı paraşütçünün ölüm kalım savaşı

Ukraynalı paraşütçünün ölüm kalım savaşı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde düzenlenen Uluslararası Hava Oyunları Festivali’nde havada paraşütü kapanan ve denize düşen Ukraynalı kadın paraşütçü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında tekli uçuş yapan Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), denize düştü. Dili ters dönüp boğazına kaçan pilot, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu ölümden döndü.

Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, Babadağ’ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan sonra süzülerek inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı DEGAK-22 botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk’un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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