Adana Demirspor uzatmada Sivasspor'tan puanı kaptı

Süper Lig'in 10. haftasındaki Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Sivasspor, önümüzdeki hafta Altay'a konuk olacak. Puanını 13 yapan Adana Demirspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.Abone ol
5. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0
31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.
38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.
Sivasspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakip ceza sahasına gönderdiği topa Gradel dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.
53. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Henrique'nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
65. dakikada Henrique'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
77. dakikada Akintole'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kontrol etti.
90. dakikada Adana Demirspor kontra atakla tehlikeli geldi. Assombalonga'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top defansa çarparak uzaklaştı.
90+7. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Balotelli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Sivasspor: 1 - 1 :Adana Demirspor
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+10 Camara), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 90+10 Ulvestad), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 90+1 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 75 Sefa Yılmaz), Henrique, Yatabare (Dk. 75 James)
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 60 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 69 Gökhan İnler), Stambouli (Dk. 57 Akintole), Yunus Akgün (Dk. 57 Belhanda), Bjarnason (Dk. 69 Assombalonga), Vargas, Balotelli
Goller: Dk. 7 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+7 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 84 Akintole (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Yatabare, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+1 Gradel, Dk. 90+7 Ahmet Oğuz (Sivasspor), Dk. 84 Assombalonga, Dk. 90+8 Balotelli (Adana Demirspor)