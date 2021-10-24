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Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 338 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 403 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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