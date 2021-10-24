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İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni taksi sisteminde taksi şoförlerini 6 bin 622 lira maaş alacaklarını duyurdu.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni taksi sistemimizde taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler; maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak. İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak. Eve gidiş gelişte servis sağlanacak. 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek. Mesai saatleri İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak. SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak. Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek" ifadelerine yer verdi.

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