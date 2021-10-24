Bursa Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler

Kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da sezon öncesi hazırlıklar başladı. Rusya ve Ukrayna'dan yüksek talepler olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bursa ve Uludağ'ın Rus turistlerden dolup taşmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Doğal güzelliğiyle 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Bursa Uludağ'da kayak sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Uludağ'da sezonun aralık ayının ikinci yarısında başlatılması hedefleniyor.

Uludağ'a turist gelmesi için yurt dışı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "Uludağ sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Yurt dışında da oldukça ilgi ve talep gören bir destinasyon. Turizmciler olarak tabii daha farklı alanlarda ve ülkelerde de Uludağ ve Bursa ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 15 Aralık'tan sonra kar yağışı da bekleniyor. Eğer kar yağışı, hava ve pistlerin durumunu uygun hale getirirse yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı planlıyoruz. Bu doğrultuda da hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene kar geç indi. 12 Ocak'tan sonra yağmaya başladı. Fakat buna rağmen Uludağ'da doluluk oranı rekor kırdı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep gördü. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan turistlerimiz geldi. Bu sene sezon biraz daha erken başlayabilirse rekoru tekrar egale etmiş olacağız. Bununla ilgili de yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Uludağ pazarının en iyi müşterileri olan Ruslar, Ukraynalılar ile ve yeni pazar olan Hindistan ve Güney Amerika ülkelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hindistan ve Güney Amerika belki bu sene için başlangıç yapabilir. Güney Amerika'dan çok az sayıda turist gelebilir ama Rusya ve Ukrayna'dan ciddi oranda satışlar olduğunu biliyoruz. Yurt içinden de yine Avrupa'ya gidemeyecek olan yerli turistler Uludağ'a geleceklerdir. Çünkü pandemiden dolayı ülkelerin farklı sağlık politikaları nedeniyle vatandaşlarımızın yurt dışını değil de Uludağ'ı tercih edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.