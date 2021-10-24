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AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor

AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan fakat tepki çeken heykellerin kaldırılmasını istedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sosyal medyada tartışmalara konu olan Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan heykellerle ilgili konuşan Özkan, "Sanat kabiliyetlerimizi ve vatandaşlarımızın göz zevkini adeta aşağılamak suretiyle ülkemizi çok farklı bir noktada tartışmanın için sokmaya gayret ediyorlar. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) sanat anlamında kalitesi ve sanatsal değeri olmayan pek çok heykeli hakkında konuştuk. Türkiye ve dünya kamuoyu tartıştı" diye konuştu.

"CHP'liler dahi korkuyor"

Heykellerden CHP'lilerin dahi korktuğunu savunan Özkan, "Ülkemizin yaşadığı süreçle ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugüne kadar maalesef kalitede belirli bir noktaya gelememiş CHP'nin sanat ve heykelcilik anlayışı bu kez kalitesizlik ve ucubelikte bir yarış içerisine girip, "Acaba burada kendimizden söz ettirebilir miyiz?" anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Merkezefendi'deki bu heykel şehrimize, sanatımıza, vatandaşlarımıza hatta CHP'ye oy vermiş hemşerilerimize dahi hakaret ve saldırı niteliğine dönüşmüştür. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi derhal kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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