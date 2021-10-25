BIST 1.480
DOLAR 9,73
EURO 11,36
ALTIN 563,30
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı

 Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın başkenti Akra'da artan kazalar nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildiği bildirildi.

Abone ol

Greater Akra Bölge Bakanı Henry Quartey, yaptığı açıklamada, artan kazalar nedeniyle, kolay ulaşım aracı olarak hizmet veren ve"Aboboya" olarak isimlendirilen motosikletlerin Akra'da kullanılmasına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmeyeceğini belirtti.

90 günden sonra yeniden değerlendirilecek

Motosikletçilere 1 hafta süre verildiğini kaydeden Quartey, "Bu karar 90 günden sonra yeniden değerlendirilecek." dedi.

Quartey, 1 Kasım'dan itibaren bu yasağı çiğneyen motosikletçilerin mahkemeye sevk edileceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik oldu
Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik oldu
Çin'de endişe artıyor! Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları yayılıyor
Çin'de endişe artıyor! Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları yayılıyor
Dolar güne hızlı başladı! İşte ilk rakamlar
Dolar güne hızlı başladı! İşte ilk rakamlar
Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi
Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi
İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu
Bursa Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
Bursa Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor
AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor
Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ukraynalı paraşütçünün ölüm kalım savaşı
Ukraynalı paraşütçünün ölüm kalım savaşı
Fenerbahçe Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti