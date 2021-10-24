Dolar güne hızlı başladı! İşte ilk rakamlar

Dolar/TL Asya'daki ilk işlemlerde yüzde 1'i aşan artış kaydetti. Dolar kuru açılışla birlikte sığ işlemlerde haftalık kapanışın üstüne çıkarak 9,76 seviyesinin üzerini gördü.

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Dolar/TL kuru, Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde yüzde 1'i artan artış gösterdi. Kur sığ işlemlerde 9,76 seviyesinin üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 büyükelçiye sert tepki gösterdi

Piyasa aktörleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisine yönelik açıklamalarını da yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda düzenlenen Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim'de Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yatıyorlar, kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz."

Erdoğan, bu büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı:

"Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler."

Geçen hafta yabancılar dolar/TL beklentilerini yükseltmişti

TCMB'nin faiz kararının ardından yabancı kurumlar da dolar/TL beklentilerini güncellemişti.

Kurumların yıl sonu tahmini

Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 16’ya indirmesinden sonra sene sonu dolar/TL tahminini 9,3’ten 10,5’e güncellerken 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini beklediklerini söylemişti.

2021 sonu için enflasyon tahminini de yüzde 18,5’ten yüzde 19,6’ya çıkaran Unicredit, 2022’nin ilk yarısında yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında olacağını sonrasında ise yüzde 16,3’e doğru gerileyeceğini öngördüklerini belirtmişti.

HSBC de yıl sonu dolar/TL tahminini 8,65’ten 9,80’e, 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80’den 10,70’e yükseltmişti.

CEEMEA FX Stratejisti Murat Toprak tarafından yayımlanan raporda liradaki ilave zayıflıkta rol oynayabilecek faktörler arasında yüksek enflasyon beklentileri gölgesinde reel faizlerin baskılanması, yüksek dolarizasyon riski, cari dengede iyileşmenin kesintiye uğraması sayılmıştı.

Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesinden sonra 2021 sonu Dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirlemişti.