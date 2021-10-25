Zonguldak'ta düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi hastanelik oldu
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyünde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.Abone ol
Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı.
Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.