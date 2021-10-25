Sudan'da darbe girişimi sonrası halka sokağa inme çağrısı! Başbakan Hamduk gözaltına alındı

Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. İddiaya göre Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.

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Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Sudan Meslek Odaları Birliği, ülkede bu sabah düzenlenen darbe girişimine karşı halkı sokağa inmeye çağırdı.

Başbakan Hamduk ve iktidar yöneticileri tutuklandı

Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.

Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi.

İnternet ve telefon kesintileri başladı

Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.