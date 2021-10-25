BIST 1.480
DOLAR 9,73
EURO 11,36
ALTIN 563,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

CHP'li belediye başkanının otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

CHP'li belediye başkanının otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da, Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa'nın içinde bulunduğu otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada Belediye Başkanı Akbuğa ile sürücü Atilla Özsoy yaralanırken, araçtaki Abdullah Azmi Uyar ise yaşamını yitirdi.

Abone ol

Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine çağrılan gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedeviye alındı. 

Tedaviye alınan Başkan Akbuğa'nın kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Akbuğa ve Özsoy'un Cankurtaran Mahallesi'nde Abdullah Azmi Uyar'ın çalıştığı lokantada yemek yedikleri, ardından Tuzlukçu'ya dönmek isterken Uyar'ı da güzergahlarında olduğu için Akşehir'deki evlerine bırakmak istedikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta şebeke suyu patladı! Cadde molozlarla kaplandı
Sivas'ta şebeke suyu patladı! Cadde molozlarla kaplandı
Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı
Gana'nın başkenti Akra'da motosiklet kullanımı geçici olarak yasaklandı
Çin'de endişe artıyor! Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları yayılıyor
Çin'de endişe artıyor! Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları yayılıyor
Karaman'da yaşandı! Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu
Karaman'da yaşandı! Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu
Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi
Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi
Adana Demirspor uzatmada Sivasspor'tan puanı kaptı
Adana Demirspor uzatmada Sivasspor'tan puanı kaptı
İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu yeni sistemde taksi esnafına getirilecek iyileştirmeleri duyurdu
Bursa Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
Bursa Uludağ'da hedef Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler
AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor
AK Partili Özkan'dan heykel yorumu: CHP'liler bile korkuyor
Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 24 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu