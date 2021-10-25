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İngiliz bilim insanları yeni salgın uyarısı: Donovanosis!

İngiliz bilim insanları yeni salgın uyarısı: Donovanosis!

İngiliz bilim insanları ve uzmanlar cinsel yolla bulaşan ve 'donovanosis' ismi verilen bir hastalığın hızla ülkede yayıldığını açıkladı.

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İngiliz Birmingham Mail gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir haber, ülkenin belli bölgelerinde yeni bir salgının yayılmaya başladığını ortaya koydu.

Donovanosis ismi verilen ve cinsel yolla bulaşan bu rahatsızlığın eskiden çok nadir görüldüğü fakat son yıllarda İngiltere'de yayılmaya başladığı aktarıldı.

“Kırmızı ve etli” ülserlere sebebiyet veren ve genital dokuda hasara sebep olan hastalığın 2016 yılından beri arttığını açıklayan uzmanlar uyarıda bulundu.

Gazeteye konuşan Londra’da görev yapan Dr. Shree Datta, “Son dönemdeki verilere baktığımızda daha önce Hindistan, Brezilya ya da Yeni Gine’de tespit edilen bu hastalıkların daha da yayıldığını görüyoruz” dedi.

'Donovanosis' vakalarının diğer "cinsel yolla bulaşan hastalıklara” oranla daha nadir görüldüğünü ama kamu sağlığını tehdit edebilecek bir hale gelebileceğini söyleyen uzmanlar, “Genelde tropikal bölgelerde görülen bu hastalık kontrol edilmezse enfeksiyonun zarar verdiği bölgelerde HIV oluşumunu tetikleyebilir” açıklamasını yaptı.

İngiliz basınının, “et yiyen virüs” olarak adlandırdığı Donovanosis aslında et yemiyor fakat cildin görünüşünü bozarak kırmızı ve şişmiş bir halde görünmesine sebep oluyor.

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