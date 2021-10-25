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Başekonomist Robin Brooks'tan flaş dolar kuru açıklaması: Hiçbirini dikkate almayın hepsi saçmalık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başekonomist Robin Brooks'tan flaş dolar kuru açıklaması: Hiçbirini dikkate almayın hepsi saçmalık

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son dönemde Türk lirası hakkında yapılan yorumları "gevezelik" olarak nitelendirerek, "Bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor." değerlendirmelerini yaptı.

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Dolar kuru haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL 9.74 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki piyasalarda kriz ve panik havası mı var?

Merak edilen konuya dair Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Brooks, sosyal medya hesabından Türk bankalarının ve şirketlerinin orta ve uzun vadeli borç çevirme oranlarına ilişkin yaptığı grafikli paylaşımda, "Türk lirasındaki son değer kaybı, Türkiye'de finansal istikrar riski hakkında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye'nin finansal sektörü ve özel sektörünün, şu anda yaşanandan daha büyük bir şok olan Ağustos 2018'deki ani duruştan başarıyla çıktığını vurgulamak istiyoruz. Türkiye'deki şirketler bunu makul yenileme oranlarıyla atlattı. Şimdi yine yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"Dikkate almayın"

Dolar/TL'de yaşanan hareketlilik karşısında yapılan yorumlara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Brooks, şunları kaydetti:

"Şu sıralar Türk lirası hakkında her türlü panik gevezelikleri yapılıyor. Hatta bazıları dolar/TL'nin sonsuza gidebileceğini söylüyor. Bunların hiçbirini dikkate almayın, hepsi saçmalık. Bu bağlamda, bir panik dolarizasyonu belirtisi yok. 13 haftalık hareketli ortalamada döviz mevduatına akışlar yatay seyrediyor."

"Çok daha küçük bir şok"

Brooks, Türkiye'de özellikle 2018 ve 2020'de aşırı kredi büyümesinin cari açığı genişletirken, Türk lirasının düşmesine neden olduğu durumların yaşandığını belirterek, "Bu farklı. Piyasalar kayıtsız ve bir uyarı sinyali aldı. Bu bir yeniden fiyatlandırma ve 2018 veya 2020'den çok daha küçük bir şok." görüşünü paylaştı.

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