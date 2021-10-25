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Sinop'ta referandum! İkinci kez sandıktan 'evet' oyu çıktı: Talep kabul edilirse...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sinop'ta referandum! İkinci kez sandıktan 'evet' oyu çıktı: Talep kabul edilirse...

SİNOP'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin Türkeli’den ayrılıp Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili yapılan halk oylamasında, ikinci kez sandıktan 'evet' oyu çıktı.

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İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi sakinleri tarafından 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığına verilen dilekçede, birçok kamu-kurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Çayağzı Mahallesi'nin, Kastamonu Çatalzeytin'e bağlanması talebinde bulunulmuştu. Bunun üzerine, bugün Türkeli İlçe Seçim Kurulunca yapılan halk oylamasında, mahalledeki 242 kayıtlı seçmenden, 169'u oy kullandı. 114 kişi Çatalzeytin’e geçmek için 'evet' derken, 55 kişi 'hayır' oyu kullandı.

Halk oylamasının sonuçlanmasının ardından Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının iki ilçe için hayırlı olmasını diledi. Başkan Demir, "Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin seçim sonuçları gerçekleşmiştir. Halkın iradesine saygı duymak gerekir. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Demir, yapılan halk oylamasının ardından sonuçların ikinci kez Sinop İl Genel Meclisince değerlendirileceğini belirterek, konunun takipçisi olacağını söyledi.


Çayağzı Mahallesi sakinleri, ikinci kez sandık başına gitti
Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve 2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201’i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin’e geçmek için 'evet' derken, 75 seçmen 'hayır' oyu kullanmıştı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisince reddedilmişti.


Talep kabul edilirse il sınırlarını yeniden belirlenecek
Sinop İl Genel Meclisinin ikinci kez gündemine gelecek olan Çayağzı Mahallesi sakinlerinin Kastamonu'ya bağlanma talebi kabul edilirse, iki ilin valilikleri devreye girecek. İki ilin karşılıklı olarak anlaşması ve ilgili bakanlıkça talebin kabul edilmesi ile iki ilin sınırları yeniden belirlenecek.

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