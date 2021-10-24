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Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da deniz keyfi devam ediyor.

Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde hafta sonu tatilini deniz kenarında değerlendirmek isteyen aileler hem güneyin, hem de denizin tadını çıkardı.

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Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16-18 derece olduğu Akyaka’da özellikle çocuklar gün boyu denizden çıkmadı.

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Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası Akyaka’da üniversite öğrencileri başta olmak üzere Aydın ve Denizli illerinden hafta sonunu değerlendirmek için Akyaka’ya akın ettiler.

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Muğla'da vatandaşlar plajlara akın ettiler! Denizin keyfini çıkardılar

Sahilde yoğunluk göze çarparken, Azmak Tekne turları da yaz aylarını aratmadı.

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