Dolar çıldırdı rekor üstüne rekor kırıyor! 25 Ekim 2021 günü dolar, Euro ve gram altın fiyatları

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta içi 200 baz puan faiz indirimi kararının ardından yükselişe geçen döviz kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu “10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen adam ilan edilmesi talimatı verdim” demesiyle yeni rekor seviyeleri gördü. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL 9.84 seviyesini aşarak rekor kırdı.

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ABD Doları karşısında günden güne eriyen Türk Lirası, yeni haftaya da kayıpla başladı. Erken saatlerde Asya piyasalarından gelen yeni tarihi seviyesini gören dolar / TL 9.84'ü da aştı. Dolar günü 9.74 lira seviyelerinden başladı. Euro ise 11.35 lira seviyelerinde işlem görüyor... Gram altın ise 562 lirayı aştı.

Dolar ve altın neden yükseliyor?

Ankara’da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim’de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar döviz kuru yükselmesinin ana nedeni olarak görülüyor.

Faiz kararı sonrası rekor gelmişti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 200 bas puan indirmesi ile Türk Lirasındaki değer kaybı hızlanmış dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor kırmıştı.

9.84 lira seviyesini aştı

Cuma günü ise 9.66 seviyesini gören dolar / TL yeni haftaya da ilk işlemlerde rekor kırarak başladı. Asya piyasalarının açılması ile dolar kuru 9.84 seviyesini aştı.