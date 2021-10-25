Bursa'da görenler inanamadı! Bu baklava dilimi tam 150 kişilik

BURSA’da ünlü baklava ustasının 9.şubesinin açılışı için yaptığı 1,7 metre uzunluğundaki 15 kiloluk 150 kişilik havuç dilimi baklavayı görenler gözlerine inanamadı.

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Gıda sektörüne 1970 yılında Hacı Zeki Aktaş önderliğinde adım atan Hacı Hasan Oğulları, 51 yıllık süreçte donanımlı üretim tesisi ve 9 şubesiyle birlikte 200 kişiye istihdam sağlıyor. Yarım asırlık süreçte 5 kıtada 21 ülkeye ihracat yapan bir marka haline gelen Hacı Hasan Oğulları, yalnız tatlıda değil, farklı ürünlerde de iddiasını ortaya koymaya devam ediyor. 51 yıllık firma, alışılagelmiş konseptlerinin dışına çıkarak; Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde depolama alanı ile birlikte toplamda bin metrekare alana sahip, aynı anda yaklaşık 200 kişinin hizmet alabileceği yeni bir şubeyi hizmete açtı.



Antep baklavasından, kadayıf çeşitlerine, su böreğinden unlu mamullere kadar geniş ürün yelpazesiyle müşterilerini buluşturan Hacı Hasan Oğulları, dokuzuncu şubenin kapılarını görkemli bir organizasyonla açtı. Hacı Hasan Oğulları’nın menüsünde yaprak döner, lahmacun, pide ve çorba çeşitleri ile serpme kahvaltının da bulunduğu yeni şubesinin açılışına, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve çok sayıda davetli katıldı.







"7 katlı baklavalarımız var"

Açılış kurdelesi kesilmeden önce şube içerisindeki baklava çeşitlerini misafirlerine tek tek tanıtan Hacı Hasan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, düğünlerde artık pasta kesimine ve ikramına son vereceklerini dile getirdi. Aktaş, "7 katlı baklavalarımız var. Düğünlerde pasta yerine baklava ikram edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle gelen misafirlerin damağına daha güzel hitap edecektir" şeklinde konuştu.







"1 dilim baklava 150 kişiye anca yeter"

Açılışa özel yapılan 1,7 metre uzunluğundaki 150 kişilik havuç dilimi baklava da görenleri şaşkına çevirdi. Havuç dilimi baklavanın 15 kilodan hazırlandığını belirten Aktaş, "100 gramdan hesaplarsak bu 1 dilim baklava 150 kişiye anca yeter. Bu baklavanın boyu, tamı tamına 1 metre 70 santimetredir. Türkiye'de ilk, Bursa'da tekdir. Gastronomi Turizm Derneği üyeleri olarak, bizim Türkiye'de olmazsa olmazımız gastronomidir. Bizler için tanıtım çok önemlidir. Biz de elimizden geldiğince bu tanıtıma destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Açılışta konuşan protokol üyeleri de yeni şubenin özellikle Bursa ekonomisine sağlayacağı katma değere vurgu yaparak, Bursa’nın adını gastronomi alanında duyurmak için çeşitli çalışmalar yapan Aktaş’a teşekkür etti.