BIST 1.480
DOLAR 9,73
EURO 11,36
ALTIN 563,30

Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın (70), yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.

Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Olay, 20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. 

15
Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı.

25
Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in (46) kocası Şenel Kandemir (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

35
Tokat'ta yayla cinayetinden yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya (22), Emrullah (19) ile Ömer Kandemir (32) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

45