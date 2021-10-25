Altın fırladı gitti 25 Ekim gram altın 564 lira seviyesinden işlem görüyor

Gram ve çeyrek altın fiyatları gece saatlerinde tarihi zirveleri gördü. Şu sıralar gram altın 564 liradan alıcı bulurken çeyrek altın da 927 liradan satılıyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş de yıl sonu tahminini açıkladı. Memiş "Gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür." dedi.

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Altın fiyatları artan döviz kurunun etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın geç saatlerde 567 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırarken, çeyrek altın da tarihi zirvesini 928 liraya taşıdı.

Geçtiğimiz haftayı 553 lirayla kapatmıştı

Gram altın sabah saatlerinde yeni haftaya 563 liradan açılış yaparken, geçtiğimiz hafta 561 lirayla rekor kırmış, haftayı ise 553 liradan kapatmıştı.

Çeyrek altın ise 920 liradan haftanın ilk işlem gününe başlarken, önceki hafta kapanışta 905 lira seviyesinden işlem görmüştü.

Ons altında da yükseliş devam ederken, ons 1800 dolar seviyesine dayanarak haftaya 1797 dolardan başladı. Ons önceki haftayı ise 1792 dolardan kapatmıştı.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarında yükselişin süreceğini bildirdi. Memiş "Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür." ifadelerini kullandı.