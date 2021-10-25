Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı için yazdı: Bir ihtimal daha var İşte 4 seçenek

Osman Kavala için 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını inceleyen Abdülkadir Selvi, 'bir ihtimal daha var' diyerek masadaki 4 seçeneği yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya koyduğu tepkiyle bu 10 ülkeye anladığı dilden konuştu. Ancak bundan sonrası serinkanlılıkla hareket etme zamanı" dedi.

Selvi "Bir ihtimal daha var" diyerek, diyerek 4 diplomatik seçeceğin de olabileceğini yazısında aktardı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilip sınır dışı edilmesiyle ilgili konuşmasından sonra mekanizmanın hemen işlemeye başlamaması yararlı oldu. Çünkü bir ihtimal daha var. Hatta bir ihtimal değil, birçok seçenek var. Şimdi diplomasiye şans verme zamanı."

"Savaş döneminde bile diplomasiye şans tanınır. Türkiye ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın 10 gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basmadan önce diplomatik seçenekleri devreye sokmalı." diyen Selvi şu seçenekleri aktardı:

1-) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili cümlesinde bir ifade var. Erdoğan, ”Bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar, Türkiye’yi bilmedikleri gün burayı terk edecekler” demişti.

2-) 10 büyükelçi tekrar Dışişleri Bakanlığı’na çağrılır. Son bir kez “Türkiye’nin hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu gördünüz. Ya gereğini yaparsınız ya da gidersiniz” denilir. Yani, "Ya bu ülkeyi anlarlar ya da giderler.”

3-) Bu arada sınır dışı edilmeden bir önceki yaptırımlar devreye sokuluyor. Yaptıkları işler zorlaştırılır, randevu verilmez, verilen randevular iptal edilir ve yok sayılırlar. Hiçbir resmi toplantıya katılmalarına imkân verilmez.

4-) Türkiye ile Batı ittifakı arasında bir kırılmaya neden olacak krizi yumuşatmak için son 48 saatte uluslararası camiadan etkili isimlerin devreye girmesini bekledim. Olmadı. Ama bugün itibarıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Michel, ya da AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in devreye girmesi beklenebilir. Yararlı da olur. Hatta önemli bir ülkenin devlet ya da hükümet başkanı bu görevi üstlenebilir.