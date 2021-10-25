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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Adresler didik didik arandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon! Adresler didik didik arandı

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece'de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece'de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Adresler didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Arı Kuşu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir daire oldu. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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