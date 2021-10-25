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Balıkesir Edremit'te orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

Balıkesir Edremit'te orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

BALIKESİR'den yangın haberi geldi. Edremit'te çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangının nedeni bilinmiyor.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

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