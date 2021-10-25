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Selahattin Demirtaş'tan muhalefetin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasına eleştiri

Selahattin Demirtaş'tan muhalefetin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmasına eleştiri

Muhalafet partilerinin seçim vaadi olarak kullandıkları 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmaları için tutuklu Selahattin Demirtaş'tan eleştiri geldi.

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Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi kültürü üzerine ele aldığı yazısında, "Mutfak kültürümüzün yüzde biri kadar bile demokrasi kültürümüz yoktur. Çünkü geçmişte nesiller boyu sürdürülebilmiş bir demokrasi deneyimimiz yok. Tersine, sık sık kesintiye uğramış, darbelenmiş demokrasi enkazının afetzedeleri gibiyiz" dedi.

Demirtaş, "baskıcı bir yönetimin değişmesinin demokrasiye geçildiği anlamına gelmediğini" belirterek, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilince her şey tastamam olacakmış gibi bir hava yaratılıyor sanki. Ben bu bakış açısını son derece yetersiz görüyorum" ifadesini kullandı. 

Demirtaş yazısında, "Önümüzdeki seçimi bu denli önemli kılan, tarihimizde ilk defa bir seçime demokrasi isteğini, demokrasi vaadini merkeze oturtarak gidecek olmamızdır. Bu, güzel ve sevindirici bir gelişme. Bedelleri ağır olmuştur ancak nihayet demokrasi arayışı toplumsal ve siyasal muhalefetin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Bunu küçümsememek lazım. Bu kazanımları bir kenara koyalım, tamam. Fakat benim içim yine de rahat değil. Halen bir şeyler eksik sanki. Hem de esaslı bir şeyler" dedi. 

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