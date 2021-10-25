Aslı Şen Linet olayı nedir üstünü çizgi gitmeyin dedi Aslı Şen kimdir?

Askerlikten yırtmak için İsrail'den kaçtım açıklaması ile dikkat çeken Linet, Aslı Şen'in açıklamalarından sonra yeniden gündem oldu.

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İş insanı Aslı Şen, dün akşam bir grup kadın arkadaşı ile bir mekanda sahneye çıkan Linet'i dinlemeye gitti. Masalarının en önde olmasına rağmen, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesine tepki gösteren Aslı Şen, arkadaşlarıyla mekanı terk etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslı Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu.

İşte o açıklama:

Yıllardır canlı müzik mekanlarında bir çok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabımuaşeret gereği sanatçı özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir.

Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun bile gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce de başka bir mekanda yapmıştı, "herhalde ben yanlış anladım" demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.

Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'ni Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef:(

Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimi dikkate alırlar, malum restoranlar bu tarz eğlence mekanları özellikle kadınların tekelinde ve yönlendirmesi ile çalışırlar. Özellikle kadın grupların huzurla eğlenmesi gece hayatı için önemlidir

Aslı Şen kimdir: 1977 yılının Eylül ayında aslen İstanbul’da dünyaya gelmiş Başak burcudur. Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından yurtdışında pazarlama üzerine de eğitim almıştır. Daha sonra İstanbul’a dönmüş ve 1.5 sene kadar bir prodüksiyon firmasında çalışmış ardından 2 sene halkla ilişkiler alanında tecrübe edinmiştir. Evli olduğu dönemdede çalışmış ancak hamileliğin ardından çalışmayı bırakmıştır.

Aslı Şen günümüzde ise girişimci, iş kadını ve kozmetikçi olarak iş hayatını sürdürmektedir.

Ashley Joy isimli markayı kurmuş, hamilelik döneminde kullanmaya başladığı Yağlar ve doğal ürünle,e daha sonra kozmetik merakı ile sektöre giriş yapmasına neden olmuştur. Markanın ismini yurt dışında iken arkadaşlarının kendisine Ashley dediklerini, Joy kelimesinin İngilizce anlamının ise soyadı olduğunu belirtmiştir.

Evde oturmaktan hoşlanmayan ve her zaman yenilikleri takip eden ve paylaşmayı seven Aslı Şen, ilerleyen süreçte kozmetik üzerine Youtube kanalı açmış ve takipçilerine paylaşımlarda bulunmuştur. Kanalın en büyük farkı samimi ve araştırmacı olmalarıdır. Ayrıca kanalda Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan ve Zeynep Yılmaz gibi konukları ile bu işin uzmanları ile de yararlı sohbetler gerçekleştirmişlerdir.

Ashley Joy’un yanı sıra Bellamom mağazasının da kurucusu olan Aslı Şen bir arkadaşı ile Bellamom’u ortak olarak faaliyete geçirmiştir.

Aslı Şen evlilik hayatı, eşi, çocukları;

Metin Şen ile evlidir. Bir röportaj’da eşi ile yazlık arkadaşı olduklarını kız kardeşi Suzan Hanımın çok yakın arkadaşı olduğunu belirtmiştir. Evlilik öncesinde 2-3 ay kadar kısa bir flört dönemi olsada 25 yılı geçkin bir tanışmışlıkları mevcuttur. Bir süre yurt dışına gittikten sonra ayrılmaya karar vermişlerdir. Ancak ayrılığa karar verdikten 2 sene sonra evlilik kararı almış ve 6 ay sonra evlenmişlerdir. Bu evliliğinden Berke ve Batu isimlerinde iki oğlu vardır.

İş hayatı ve mutlu aile hayatı ile her zaman medya ve magazin dünyasının saygı duyduğu ünlü isimler arasında yer almaktadır.

Linet kimdir: 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

Sesi ile dikkat çeken Linet 44 yaşında ve aslen İsrailli. Babası İsrailli annesi Türk olan Linet uzun süre İsrail'de yaşadı, orada büyüdü. Hiç evlilik yapmayan Linet, 2016 yılında evlenmek üzereyken sevgilisinin evli olduğunu öğrenmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı.

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.