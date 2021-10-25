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Kandil'den HDP'ye mektup! PKK yöneticileri zor durumda

Kandil'den HDP'ye mektup! PKK yöneticileri zor durumda

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil’den HDP ve örgütün şehir yapılanmasına gönderdiği mektupta hapisten çıkanı dağa gönderin talimatı verildi.

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Kandil’in, terör örgütünün şehir yapılanması ve HDP’ye gönderdiği mektupta, “Öcalan’ın düşüncelerinden uzaklaşıldı, bu konuda çalışma yapınız” talimatı var. Mektupta cezaevinde kalıp çıkanların, örgüte ulaştırılması ve PKK’nın yeni katılımlarla büyütülmesi de isteniyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre aynı mektupta, örgütteki panik havası da dikkat çekti. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyor:

- Sahasında görev almış ve kendisine “PKK kadrosuyum” diyen arkadaşların ağırlıklı kısmı partileşme sorunları yaşıyor. Mücadele konusunda zayıflıklar yaşanıyor. Kafalar karışık, netsizlikler var. PKK’dan, mücadeleden uzaklaşmanın nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyoruz.

- PKK’da fazlasıyla bireycilik ve kendine göre yaklaşım hakim olmuştur. Apo’nun (PKK elebaşı Abdullah Öcalan) düşünceleri yerine kendine göre bir duruş baskın hale gelmiştir.

Yöneticiler çalışmıyor

- Bakur’daki (Türkiye kastediliyor) alan yönetimlerimizin temel sorunu kendi görevlerini yerine getirmemeleridir. Örgütsel mücadelenin öncelikle yönetimlerimiz tarafından ötelendiğini gördük.

PKK MK toplantısı Bakur alanındaki ideolojik mücadelenin çok zayıf olduğunu tespit etmiştir. Her şeyden önce ideolojik alan koordinasyonunun bu gerçeklik içinde kendisini doğru çözümlemesine ihtiyaç vardır.

Hapisten çıkanı dağa gönderin
- Zindandan çıkan arkadaşların hem örgüte ulaştırılması, hem de alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, yeni katılımlarla PKK’nın büyütülmesi sağlanmalıdır.
- Zindandan çıkan arkadaşları (tahliye olan terör örgütü mensupları) karşılama ve ilgilenme sorunu oluyor. İdeolojik alan yönetiminin zindandan çıkan arkadaşların takibini yapması, arkadaşları örgüte ulaştıracak yol ve yöntemleri bulması gerekiyor. Biz dağ yolunu açmışız. Sağlık, yaş vb. durumu olmayanları bu tarafa çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Fakat dağa gelemeyen ya da gelmek istemeyenleri Avrupa’ya çıkarabilirsiniz.
- Zindanlarda eylemler var. Bunun için de oralarla daha fazla ilgilenmek gerekir. Bazı arkadaşlar görüşlerimizi radyo-TV’de konuşma yaparak zindan yapısına ulaştıracaklar. Dışarıdan da eylemlere destek verilmeli.

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