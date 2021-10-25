Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın ayakkabıları açık arttırmada 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı.

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ABD'li basketbol yıldızdı Michael Jordan'ın 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonda giydiği Nike Air Ships ayakkabısı, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'taki müzayedede açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Ayakkabı, tanınmış koleksiyoncu Nick Fiorella tarafından 1.47 milyon dolara satın alındı. Ayakkabı için ödenen ücret, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için bugüne kadar ödenen en yüksek rakam oldu.

Ayakkabının 1 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.



