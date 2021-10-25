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Konut kredi faizleri değişti! Merkez Bankası sonrası bankalardan yeni karar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konut kredi faizleri değişti! Merkez Bankası sonrası bankalardan yeni karar!

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalar kredi faizlerinde indirime gitmeye başladı. Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı duyuruldu.

Konut kredilerinde karar

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

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