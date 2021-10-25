Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye: İşte şartlar ve detaylar
Ek gösterge kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini doğrudan etkiliyor. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri ne kadar artacağı ortaya çıktı.
Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) milyonlarca doğrudan ilgilendiriyor. Göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor.
Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak.
Sabah Gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak.
Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak.
Milyonlarca kamu çalışanının beklediği ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: