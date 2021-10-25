Abdullah Gül ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık eleştirdi! 'Bu Türkiye için büyük bir yük'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Osman Kavala serbest bırakılsın" çağrısı yapan 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesine yönelik talimatının "Başka krizlerin önünü açabileceğini" söyledi.

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10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği "istenmeyen kişi ilan edin" talimatıyla ilgili tartışma sürüyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ın açıklamasının "Başka krizlerin önünü açabileceğini" söyledi.

Olay buraya getirilmemeliydi

Erdoğan'ın açıklamasının ardından 10 büyükelçi arasında yer alan Finlandiya Büyükelçisi'ni kabul edip görüşen Abdullah Gül, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu ve açıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yer aldı. “Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük” diyen Abdullah Gül, 10 ülkenin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ancak büyükelçilerin merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini ifade etti.

Adı üzerinde 'elçiye zeval olmaz'...

İşte Abdullah Gül'ün o açıklaması: "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım."

Erdoğan'a AP'de kendisi için topladıkları imzaları hatırlattı

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptığına işaret etti. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” dedi.