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İş Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları

İş Bankası kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç kredisi son faiz oranları

Kamu bankaları 200 baz puan indirimi yaptı ve kredi faiz oranları düştü. Peki İş Bankası kredi faiz oranları ne oldu? İşte 2021 yılı İş Bankası yeni konut, taşıt ve tüketici kredisi faiz oranları.

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İş Bankası kredi faiz indirimi yaptı. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlayacak. Peki İş Bankası konut kredisi, taşıt kredisi, ve ihtiyaç kredisi faiz oranları.

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı. Kamu bankalarının (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) ortak açıklamasında 200 baz puan indirim yapıldı. Kamu bankalarından ortak açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

-22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

- Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

- Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Konut kredisi faizleri ne kadar olacak?

Konut kredisinde 1 milyon TL üstüne kredi faiz yüzde 1,34 olacak. 1 milyon TL altına ise 1,29 olacak.

Güncel kredi faizleri ne kadar?

Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38

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